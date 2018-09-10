В Колумбии повстанцы обвинили нового президента в остановке мирного диалога

Повстанцы из Армии национального освобождения (АНО) Колумбии обвинили в понедельник нового президента страны Ивана Дуке в прекращении процесса мирного урегулирования внутреннего вооруженного конфликта, передает РИА Новости.

"Непризнанием соглашений, заключенных с государством, и односторонним выставлением неприемлемых условий это правительство закрывает переговоры, прекращая процесс диалога и те усилия, которые были приложены в течение многих лет АНО, обществом, предыдущим правительством и международным сообществом", – говорится в коммюнике повстанческой организации.

В ноябре 2016 года бывший в то время президентом Хуан Мануэль Сантос и лидер другой повстанческой группировки РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри подписали окончательное соглашение о мире в стране, которое должно положить конец более чем полувековому внутреннему конфликту, унесшему жизни 220 тысяч человек. В феврале 2017 года в Колумбии началось непосредственное разоружение повстанческих сил РВСК, а в конце июня прошла официальная церемония завершения сдачи оружия повстанцами.

Ранее новый президент Дуке говорил, что в течение первых 30 дней его правительство проведет оценку процесса переговоров и с АНО, которые идут уже 17 месяцев.

Как сообщает портал Comercio, уполномоченный по делу мирных переговоров Мигель Себальос заявил в ответ на коммюнике АНО, что правительство по-прежнему намерено продолжать переговоры с повстанцами.





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