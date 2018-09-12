Генсек ООН призвал избежать полномасштабного военного конфликта в Идлибе

12 сентября 2018 01:42 (UTC+04:00)

Все стороны должны избегать вооруженного конфликта в Идлибе для предотвращения гуманитарной катастрофы. Об этом заявил во вторник журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС.

"Абсолютно необходимо избегать полномасштабного военного конфликта в Идлибе, который привел бы к гуманитарному кошмару, - сказал он. - Идлиб - это последняя зона деэскалации в Сирии, и она не должна превратиться в [место] кровавой бойни".

Гутерриш считает необходимым продолжить усилия в рамках астанинского процесса по урегулированию в Сирии.

"Сейчас больше, чем когда-либо, абсолютно необходимо, чтобы Россия, Иран и Турция, не говоря о других странах, вовлеченных в ситуацию, объединили свои усилия", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, считает ли он полезными усилия астанинского формата, несмотря на критику ряда стран.

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