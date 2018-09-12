Мадуро заявил, что попросит "компенсацию" за колумбийцев, проживающих в Венесуэле

12 сентября 2018 02:25 (UTC+04:00)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что будет просить компенсацию у правительства Колумбии за колумбийцев, которые проживают в Боливарианской Республике, сообщает ТАСС.

"Есть одна идея, которую я одобрил, о том, чтобы подать международный иск к колумбийскому правительству о компенсации за 5,6 млн колумбийцев, которые здесь [в Венесуэле] находятся. Одна компенсация за каждого колумбийца. И у них не будет денег, чтобы заплатить", - заявил глава Венесуэлы на пресс-конференции, чьи слова во вторник привело AFP.

Венесуэльский президент также отметил, что колумбийцы в его стране "получают работу, заработную плату, здравоохранение, образование и жилье". "Мы не жаловались и не кричали на весь мир: колумбийская миграция! Нам нужна помощь!" - добавил Мадуро.

Между тем, по данным последней переписи населения, проведенной в 2011 году, на территории Боливарианской Республики проживает всего 722 тыс. колумбийцев.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. Согласно последним данным ООН, из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. В прошлый вторник более 10 стран Латинской Америки в совместном заявлении призвали Венесуэлу принять гуманитарную помощь.

В свою очередь власти Венесуэлы отрицают наличие гуманитарного кризиса в стране. По мнению исполнительного вице-президента республики Дельси Родригес, речь идет о "нормальных миграционных потоках".

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