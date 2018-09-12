Число жертв теракта в Афганистане возросло до 68 человек

12 сентября 2018 10:14 (UTC+04:00)

Число погибших в результате теракта во время акции протеста на востоке Афганистане возросло до 68 человек, не менее 165 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.

Ранее было известно о 32 погибших и 128 пострадавших.

Во вторник террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время протестов в одном из районов провинции Нангархар на востоке страны. Протестующие требовали отставки шефа местной полиции.

Телеканал 1TV сообщал, что ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. Движение "Талибан" свою причастность отрицает.

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