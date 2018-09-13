Парламент Афганистана пересмотрит договор о безопасности с США

Парламент Афганистана проголосовал за пересмотр договора о безопасности с США после недавних вспышек насилия в стране, сообщает телеканал 1TV, передаёт РИА Новости.

Как сообщает телеканал, данный договор между странами позволял войскам США оставаться в стране после 2014 года. Он также давал США возможность оставить свои базы в Афганистане.

"Идея была представлена некоторыми парламентариями в нижней палате (парламента — ред.) в понедельник и была одобрена большинством членов парламента путем голосования в среду", — говорится в сообщении телеканала.

Ранее агентство Пажвак сообщило, что в результате теракта во время акции протеста на востоке Афганистана 11 сентября возросло до 68 человек, не менее 165 получили ранения.

По данным телеканала, представитель нижней палаты парламента Афганистана заявил, что данное соглашение не было эффективным. Он обратился в комиссию парламента по вопросам безопасности и обороны с просьбой начать пересматривать соглашение.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*.

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

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