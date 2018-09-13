Парламент Афганистана пересмотрит договор о безопасности с США

13 сентября 2018 00:59 (UTC+04:00)

Парламент Афганистана проголосовал за пересмотр договора о безопасности с США после недавних вспышек насилия в стране, сообщает телеканал 1TV, передаёт РИА Новости.

Как сообщает телеканал, данный договор между странами позволял войскам США оставаться в стране после 2014 года. Он также давал США возможность оставить свои базы в Афганистане.

"Идея была представлена некоторыми парламентариями в нижней палате (парламента — ред.) в понедельник и была одобрена большинством членов парламента путем голосования в среду", — говорится в сообщении телеканала.

Ранее агентство Пажвак сообщило, что в результате теракта во время акции протеста на востоке Афганистана 11 сентября возросло до 68 человек, не менее 165 получили ранения.

По данным телеканала, представитель нижней палаты парламента Афганистана заявил, что данное соглашение не было эффективным. Он обратился в комиссию парламента по вопросам безопасности и обороны с просьбой начать пересматривать соглашение.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*.

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ураган "Флоренс" ослаб до третьей категории
США 00:29
США совместно с Японией испытали систему ПРО Aegis
США 12 сентября 20:07
ОПЕК снова понизила прогноз роста спроса на нефть
Энергетика 12 сентября 18:14
Товарооборот между США и Узбекистаном значительно увеличился
Узбекистан 12 сентября 17:51
Помпео: Арабская коалиция желает избежать жертв среди мирных жителей Йемена
США 12 сентября 17:45
В Индии рассчитывают решить торговые споры с США путем переговоров
Другие страны 12 сентября 15:57
Лента новостей
Ураган "Флоренс" ослаб до третьей категории
США 00:29
Диляра Кязымова представила грандиозный проект (ФОТО)
Культура 00:26
Apple представила новое поколение Apple Watch
ИКТ 12 сентября 23:33
Apple представила новые смартфоны iPhone (ФОТО)
ИКТ 12 сентября 22:56
Президент Ильхам Алиев утвердил правила формирования государственных информационных резервов и систем
Политика 12 сентября 22:32
Азербайджанские депутаты о запрете использования табачных изделий в творческой сфере
Общество 12 сентября 21:49
МИД: Армения не сможет избежать ответственности за оккупацию, пока не выведет свои войска с азербайджанских земель
Нагорно-карабахский конфликт 12 сентября 21:15
Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Бразилией в ненефтяном секторе экономики - замминистра
Бизнес 12 сентября 21:02
Управление образования Баку о требованиях к школьной форме
Общество 12 сентября 20:44