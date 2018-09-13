На юге Афганистана прогремел взрыв, трое пострадали

По меньшей мере три человека получили ранения в результате взрыва в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на канцелярию губернатора провинции, передает РИА Новости.
По данным телеканала, в четверг в городе Лашкаргах взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Двое пострадавших находились в автомобиле, также был ранен прохожий.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.
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