На Филиппинах более 800 тысяч человек эвакуируют из-за тайфуна "Мангхут"

13 сентября 2018 21:12 (UTC+04:00)

Более 800 тысяч жителей нескольких провинций Филиппин эвакуируют из-за набирающего силу тайфуна "Мангхут". Об этом, как передает РИА Новости, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

По словам представителя Национального совета по снижению рисков и управлению катастрофами (NDRRMC) Эдгара Посадаса, в настоящий момент проходит "упреждающая эвакуация" районов, которые будут находиться в зоне разгула стихии.

Исполнительный директор NDRRMC Рикардо Джалад уточнил, что речь идет об эвакуации около 824 тысяч человек в провинциях Кагаян, Исабела, Апаяо, Абра, Ифугао, Южный Илокос, Северный Илокос и Горной провинции.

Власти призвали находящихся в зоне тайфуна граждан укрыться в центрах эвакуации, подчеркнув, что "Мангхут" может стать причиной серьезных разрушений, а также спровоцировать наводнения и оползни.

Тайфун "Мангхут" приблизился к Филиппинам в среду. Было объявлено штормовое предупреждение, ожидается, что в субботу он достигнет максимальной силы, передает Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA). "Мангхут" классифицируется как супертайфун, максимальная сила ветра составляет 270 километров в час.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Тайфун Barijat обрушился на побережье Китая
Китай 06:59
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
Другие страны 8 сентября 12:05
Израиль и Филиппины подписали двустороннее соглашение об инвестициях
Израиль 7 сентября 10:04
Тайфун "Джеби" оставил без электричества более 1,2 млн человек в Японии
Другие страны 5 сентября 07:45
Более 550 авиарейсов отменили в Японии из-за сильного тайфуна - СМИ
Другие страны 4 сентября 04:19
На Филиппинах при взрыве бомбы погиб один человек
Другие страны 2 сентября 20:05
Лента новостей
«Мобильная глазная клиника» Azercell отправляется в Агдам
Общество 20:47
В Таджикистане сдана в эксплуатацию ГЭС мощностью 1,5 тыс. КВтч
Таджикистан 20:45
В Баку 15 сентября будут изменена схема движения автобусов
Общество 20:38
Bakcell получила очередную награду за активную работу в социальных сетях
ИКТ 20:19
Эльмар Мамедъяров встретился с председателем ПА НАТО (ФОТО)
Политика 20:14
В Азербайджане внесены изменения в порядок работы телекоммуникационных сетей спецназначения
Общество 20:04
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реализации проекта создания Учебного центра и подготовки кадров
Политика 19:51
Дорожная полиция Азербайджана переходит на более современную систему iPatrul
ИКТ 19:47
Американская компания внедрит передовое ПО на STAR и Petkim
Энергетика 19:43