На Филиппинах более 800 тысяч человек эвакуируют из-за тайфуна "Мангхут"

Более 800 тысяч жителей нескольких провинций Филиппин эвакуируют из-за набирающего силу тайфуна "Мангхут". Об этом, как передает РИА Новости, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

По словам представителя Национального совета по снижению рисков и управлению катастрофами (NDRRMC) Эдгара Посадаса, в настоящий момент проходит "упреждающая эвакуация" районов, которые будут находиться в зоне разгула стихии.

Исполнительный директор NDRRMC Рикардо Джалад уточнил, что речь идет об эвакуации около 824 тысяч человек в провинциях Кагаян, Исабела, Апаяо, Абра, Ифугао, Южный Илокос, Северный Илокос и Горной провинции.

Власти призвали находящихся в зоне тайфуна граждан укрыться в центрах эвакуации, подчеркнув, что "Мангхут" может стать причиной серьезных разрушений, а также спровоцировать наводнения и оползни.

Тайфун "Мангхут" приблизился к Филиппинам в среду. Было объявлено штормовое предупреждение, ожидается, что в субботу он достигнет максимальной силы, передает Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA). "Мангхут" классифицируется как супертайфун, максимальная сила ветра составляет 270 километров в час.

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