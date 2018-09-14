Назван самый популярный авиамаршрут в мире

14 сентября 2018 04:25 (UTC+04:00)

Рейс Сеул - Чеджу (южнокорейский город, расположенный на острове Чеджудо в Корейском проливе. - Прим. ред.) стал самым популярным авианаправлением в мире, следует из данных авиационного онлайн-сервиса Routes, передает РИА Новости.

По данным исследования, в 2017 году этот путь проделали более 13 миллионов человек. Таким образом, из южнокорейской столицы в Чеджу ежедневно отправлялось около 180 рейсов.

Годом ранее это направление также было признано самым загруженным в мире: с 2017 года популярность маршрута выросла почти на десять процентов.

Второе место рейтинга занял маршрут Мельбурн - Сидней, который в 2017 году преодолели более девяти миллионов пассажиров, а третье - Саппоро (четвертый по величине город в Японии. - Прим. ред.) - Токио с пассажиропотоком почти 8,7 миллиона человек.

Исследователи отмечают, что в сотню самых загруженных рейсов мира входят только 18 международных.

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