Власти Мексики изучают предложение США о репатриации иммигрантов

14 сентября 2018 06:06 (UTC+04:00)

Мексиканские власти не принимали от США предложения участвовать в депортации нелегальных иммигрантов и продолжают изучать его. Об этом говорится в обнародованном в четверг вечером совместном заявлении министерств внутренних и иностранных дел латиноамериканской страны, сообщает ТАСС.

"Правительство Мексики продолжает изучать указанное предложение применительно к действующему законодательству и в соответствии с приоритетами своей миграционной политики, - говорится в тексте. - Правительство Мексики не принимало устно или письменно указанное предложение и не подписывало никаких документов в этом отношении". В тексте также отмечается, что Мехико продолжит сотрудничать с Вашингтоном по вопросам, касающимся миграции.

14 сентября газета The New York Times на своем сайте сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа планирует предоставить Мексике $20 млн на депортацию иностранных граждан, незаконно находящихся на территории этой страны, чтобы не позволить им перебраться в США. Речь, по данным издания, идет о приблизительно 17 тыс. человек, которых мексиканские власти задержат, подвергнут определенным правовым процедурам, а затем автобусами или самолетами - за счет средств США - вывезут за пределы страны.

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