В Афганистане за сутки ликвидировали около 70 боевиков

Не менее 67 боевиков были ликвидированы за последние сутки в Афганистане в ходе совместных операций национальных сил обороны и безопасности и ВВС страны в разных провинциях, сообщает телеканал Tolo news со ссылкой на заявление афганского министерства обороны, передает РИА Новости.

"За прошедшие 24 часа афганские национальные силы обороны и безопасности провели 12 совместных наступательных операций и операций по зачистке, подразделения специального назначения выполнили 114 специальных заданий, а воздушные силы Афганистана нанесли 12 ударов по позициям повстанцев в разных частях страны. В результате этих операций 67 повстанцев были убиты", — приводит телеканал часть заявления.

​Сообщается также со ссылкой на министерство обороны, что 28 боевиков были ранены. Также в ходе операций было уничтожено оружие боевиков.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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