ЕК назвала условия получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС

15 сентября 2018 05:33 (UTC+04:00)

Условиями выдачи макрофинансовой помощи ЕС Украине является в том числе реализация ряда антикоррупционных мер, а также начало продажи государственных активов, сообщил в пятницу председатель Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис, которого цитирует РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

Ранее в пятницу Украина и Евросоюз подписали четвертую программу макрофинансовой помощи стране в размере 1 миллиарда евро.

"Получение двух траншей по 500 миллионов долларов макропомощи от ЕС (первого — осенью текущего года, второй — весной 2019 года) будет зависеть от выполнения Украиной условий", — цитирует агентство Домбровскиса с конференции "Ялтинская европейская стратегия".

"Условиями первого транша являются разблокирование финансирования от МВФ, начало продажи государственных активов, улучшение корпоративного управления государственными компаниями, обеспечение достаточного финансирования для деятельности антикоррупционного суда", — отметил Домбровскис.

Украина также должна обеспечить эффективную проверку информации о бенефициарном владении компаниями, а также создать автоматизированную систему верификации электронных деклараций активов чиновников, добавил он.

Предыдущая программа финансовой помощи с объемом финансирования в 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году. Из этой суммы стране было выдано 1,2 миллиарда евро в обмен на проведение реформ. Однако последний транш Еврокомиссия как распорядитель программы стране не предоставила, поскольку ее власти не выполнили ряд условий, в том числе, в области реформ в борьбе с коррупцией.

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