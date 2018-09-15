В Афганистане пять человек погибли при крушении военного вертолета

15 сентября 2018 10:33 (UTC+04:00)

Жертвами крушения военного вертолета на западе Афганистана стали пять человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу в провинции Фарах. По словам губернатора округа Хаки-Сафед Мохаммада Наврози, совершивший экстренную посадку вертолет обстреляли боевики движения "Талибан".

Наврози уточнил, что все находившиеся на борту военные — четыре пассажира и пилот — погибли.

Вместе с тем представитель губернатора провинции Фарах Насер Мехри заявил, что крушение вертолета произошло по техническим причинам, а не в результате обстрела талибов.

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