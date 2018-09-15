В Афганистане восемь полицейских погибли при нападении боевиков на КПП

15 сентября 2018 14:42 (UTC+04:00)

Группа боевиков совершила нападение на три КПП в афганской провинции Забуль на юге страны, восемь полицейских погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Как заявил официальный представитель губернатора провинции Гуль Ислам Сияль, серия нападений произошла в ночь на субботу. По его словам, еще три полицейских получили ранения в результате атаки.

По данным телеканала, ответственность за атаки взяло на себя радикальное движение "Талибан".

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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