Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах возросло до 25

Не менее 25 человек стали жертвами тайфуна "Мангхут" на Филиппинах, который в субботу достиг побережья острова Лусон, вызвав ливневые дожди, наводнения и оползни. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственного координатора по вопросам стихийных бедствий, передает ТАСС.

Ранее было известно о 12 жертвах.

Отмечается, что большинство людей погибло из-за оползней в Кордильерском административном регионе.

В провинции Кагаян под ударом стихии оказались более 1 тыс. жилых домов, наблюдаются проблемы со связью и подачей электричества. Во временных убежищах остаются около 105 тыс. человек, эвакуированных ранее из прибрежных зон. Сотрудники Филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA) предупредили о том, что продолжающиеся дожди могут вызвать новые оползни и наводнения и рекомендовали местным жителям соблюдать все меры предосторожности.

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