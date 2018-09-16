Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах возросло до 25

16 сентября 2018 08:42 (UTC+04:00)

Не менее 25 человек стали жертвами тайфуна "Мангхут" на Филиппинах, который в субботу достиг побережья острова Лусон, вызвав ливневые дожди, наводнения и оползни. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственного координатора по вопросам стихийных бедствий, передает ТАСС.

Ранее было известно о 12 жертвах.

Отмечается, что большинство людей погибло из-за оползней в Кордильерском административном регионе.

В провинции Кагаян под ударом стихии оказались более 1 тыс. жилых домов, наблюдаются проблемы со связью и подачей электричества. Во временных убежищах остаются около 105 тыс. человек, эвакуированных ранее из прибрежных зон. Сотрудники Филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA) предупредили о том, что продолжающиеся дожди могут вызвать новые оползни и наводнения и рекомендовали местным жителям соблюдать все меры предосторожности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах увеличилось до 12
Другие страны 15 сентября 19:42
На Филиппинах два человека погибли из-за тайфуна "Мангхут"
Другие страны 15 сентября 13:58
На Филиппинах тайфун "Мангхут" вышел на побережье
Другие страны 15 сентября 02:51
На Филиппинах более 800 тысяч человек эвакуируют из-за тайфуна "Мангхут"
Другие страны 13 сентября 21:12
Тайфун Barijat обрушился на побережье Китая
Китай 13 сентября 06:59
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
Другие страны 8 сентября 12:05
Лента новостей
Нет сомнений, что подобные парады в ближайшем будущем будут проходить в Ханкенди, Шуше и на других оккупированных территориях Азербайджана - депутат
Политика 08:46
Яркие моменты первых двух дней Гран-при Сингапура «Формулы-1» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Другие страны 08:25
ВТБ расширит возможности для экспорта азербайджанской продукции (Эксклюзив)
Бизнес 08:16
Центробанк Азербайджана прокомментировал возможность снижения учетной ставки (Эксклюзив)
Бизнес 07:12
Мэр Лондона выступил за проведение второго референдума по Brexit
Другие страны 06:10
В Мексике восемь человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 05:40
В США мужчина погиб при нападении акулы
США 04:37
В США без объяснения причин закрыли солнечную обсерваторию
США 03:37
В результате стрельбы на севере Москвы пострадали два человека
Россия 02:13