В Афганистане 15 полицейских погибли из-за нападений талибов

17 сентября 2018 10:37 (UTC+04:00)

По меньшей мере 15 представителей полиции Афганистана погибли в результате серии нападений боевиков радикального движения "Талибан", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным источника, одно из нападений боевиков было совершено в понедельник утром в провинции Бадгис на северо-западе страны. При нападении боевиков на полицейский пост погибли пять сотрудников правоохранительных органов. В ходе боев также были ликвидированы несколько боевиков.

По данным агентства, еще одно нападение было совершено в ночь с воскресенья на понедельник на КПП в провинции Фарах. В результате атаки талибов* погибли десять полицейских, еще двое пропали без вести. Боевики также захватили оружие.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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