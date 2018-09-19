КНДР и Южная Корея подписали соглашение в военной сфере (Обновлено)

06:36 (GMT+4) КНДР и Южная Корея подписали соглашение в военной области по итогам саммита в Пхеньяне, передает РИА Новости.

Документ подписали министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль в присутствии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

06:25 (GMT+4) КНДР и Южная Корея подпишут соглашение в военной области и совместное заявление по итогам саммита в Пхеньяне, сообщил в среду в Сеуле представитель сеульской администрации, передает РИА Новости.

Документ, содержание которого пока не ясно, подпишут министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль.

Затем президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подпишут совместное заявление и выступят перед журналистами.

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