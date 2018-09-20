Президент Колумбии назвал последствия вторжения в Венесуэлу

Президент Колумбии Иван Дуке с осторожностью относится к возможности военного вторжения в Венесуэлу, озвученной недавно главой Организации американских государств (ОАГ) Луисом Альмагро, передаёт РИА Новости.

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"Такое военное вторжение закончится тем, что диктатор будет легализован, потому что он всегда ищет возможность создать образ врага-агрессора для укрепления своей власти", — заявил Дуке в эфире радио Caracol.

Ранее глава ОАГ заявил, что для решения ситуации в Венесуэле нельзя исключать никакого варианта действий, в том числе военного вторжения. Это заявление вызвало критику со стороны официального Каракаса. Президент Николас Мадуро назвал Альмагро "мусором", Национальное учредительное собрание потребовало его отставки, а вице-президент Делси Родригес обещала обратиться в ООН в связи с его заявлениями.

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