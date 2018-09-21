Глава МИД Японии обсудил с госсекретарем США ситуацию вокруг КНДР

21 сентября 2018 09:19 (UTC+04:00)

Глава МИД Японии Таро Коно обсудил по телефону с госсекретарем США Майком Помпео состоявшийся на этой неделе в Пхеньяне межкорейский саммит с участием лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и ситуацию вокруг Корейского полуострова, сообщает РИА Новости.

"Обе стороны договорились согласовывать в будущем свою политику по Северной Корее, принимая во внимание прошедший 18-19 сентября межкорейский саммит, а также вновь подтвердили общую цель по обеспечению полной реализации положений резолюций Совета безопасности ООН", — говорится в обнародованном сообщении японского МИД.

Коно и Помпео также "подтвердили, что стороны продолжат тесное взаимодействие между Японией и США, а также Японией, США и Южной Кореей, в том числе в ходе саммита Япония-США во время Генеральной ассамблеи ООН".

"В дополнение к этому главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями вокруг ситуации в Иране", — подчеркивается в сообщении МИД Японии.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пробыл в КНДР с 18 по 20 сентября, проведя переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствии лидеров подписали министры обороны двух корейских государств. Мун Чжэ Ин пригласил в ближайшее время в Сеул Ким Чен Ына, и это предложение было принято.

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