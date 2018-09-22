Япония запустила космический корабль к МКС

22 сентября 2018 22:04 (UTC+04:00)

Япония осуществила успешный запуск японской ракеты Н-IIВ с космическим грузовиком "Конотори-7" на борту, трансляция велась на сайте японского аэрокосмического агентства (JAXA), пишет РИА Новости.

Запуск ракеты, который переносился по техническим причинам уже несколько раз, был произведен в 02.52 по японскому времени (20.52 мск субботы) с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима.

"Конотори-7" должен доставить на МКС капсулу, которая спустит на Землю результаты экспериментов, проведенных на борту станции. Предстоит проверить ее устойчивость к нагрузкам при прохождении в твердых слоях атмосферы, а также убедиться в её способности безопасно доставить на Землю груз из космоса.

На борту космического грузовика также находятся, в частности, литий-ионные батареи и экспериментальный набор из двух малых спутников STARS-Me, которые являются первым шагом к осуществлению проекта о строительстве космического лифта.

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