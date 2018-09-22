Новак: страны ОПЕК+ выполнили Венское соглашение в августе на 129%

Страны ОПЕК+ в августе исполняли Венское соглашение на 129%, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак, прибывший на заседание мониторингового комитета в Алжире, пишет ТАСС.

"В августе было 129%", - сказал он.

Новак отказался делать какие-либо заявления по поводу завтрашней повестки заседания комитета. "Мы приехали сюда обсудить ситуацию на рынке", - отметил он, добавив, что будет также обсуждаться проект соглашения о сотрудничестве на базе ОПЕК+ после 2018 года.

В июле этот показатель составлял 109%. Страны ОПЕК+ договорились с июля смягчить действующие ограничения добычи, чтобы опустить уровень исполнения сделки с 150% до 100%. Для этого странам требуется поднять совокупную добычу на 1 млн баррелей.

Министрам мониторингового комитета предстоит в воскресенье обсудить, насколько еще целесообразно увеличить добычу, а главное, как распределить доли в этой квоте между собой, чтобы достичь цели июньского решения. Свободными мощностями для прироста производства обладают в ОПЕК+ только несколько стран, среди которых Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт.

Россия и Саудовская Аравия полностью компенсировали свои квоты по сокращению добычи. Так, российская добыча в сентябре достигла 11,3 млн баррелей в сутки (1,55 млн т в сутки на 19 сентября по данным ЦДУ ТЭК, переведенные в баррели с коэффициентом 7,33). В октябре 2016 года, принятом за базовый уровень, от которого Россия сократила добычу на 300 тыс. баррелей в сутки, добыча составляла 11,247 млн баррелей.

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