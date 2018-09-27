Мадуро попросил ООН провести расследование покушения на него

Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил ООН о проведении независимого и международного расследования покушения на него, передает РИА Новости.

"Прошу ООН назначить специального делегата от генсека, чтобы он провел расследование покушения. Венесуэла открыта для этого", — сказал Мадуро в ходе своего выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Мадуро, сейчас задержаны 28 исполнителей теракта.

"Все они изобличены, расследование ведет к тому, что теракт 4 августа готовился и планировался с территории США", — заявил венесуэльский лидер.

Также он сказал, что некоторые дипломатические представители правительств Чили, Колумбии и Мексики были названы задержанными как "вовлеченные к процесс облегчения их бегства после совершения теракта".

Попытка покушения на Мадуро была предпринята 4 августа. Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.