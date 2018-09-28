Почти 200 авиарейсов отменены в Японии из-за тайфуна "Трами"

Почти 200 внутренних авиарейсов было отменено в Японии из-за тайфуна "Трами", который движется по направлению к японским островам. Об этом, как передает ТАСС, в пятницу сообщило общественное телевидение NHK.

Отмечается, что к настоящему времени было отменено 198 авиарейсов, связывающих юг Японии с остальными частями страны.

Тайфун "Трами" движется по Тихому океану к южной японской префектуре Окинава. Ожидается, что территории Японии тайфун достигнет к утру 29 сентября.

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