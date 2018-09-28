Безработица в Японии в августе снизилась до 2,4%

28 сентября 2018 09:14 (UTC+04:00)

Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в августе уменьшилась до 2,4 процента с 2,5 процента в июле, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны, сообщает в пятницу Прайм.

Индикатор оказался лучше прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, которые ожидали сохранения уровня безработицы на отметке 2,5 процента.

Число безработных в стране в августе составило 1,7 миллиона человек, что на 190 тысяч (на 10,1 процента) меньше аналогичного показателя годичной давности.

Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 42,36 миллиона человек, снизившись на 102 тысячи человек (на 2,4 процента) в годовом выражении.

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