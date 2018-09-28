В Индонезии образовалось цунами высотой около двух метров

28 сентября 2018 18:28 (UTC+04:00)

Цунами высотой до двух метров образовалось на индонезийском острове Сулавеси после сильного землетрясения, данных о жертвах нет, передает РИА Новости со ссылкой на издание News18.

По данным агентства, цунами обрушилось на город Палу, но вода уже отступила.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Сулавеси в 80 километрах к северу от города Палу на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 10 километров, была объявлена угроза цунами, но позже отменена. Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BMKG) в свою очередь сообщило о магнитуде землетрясения в 7,7.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Индонезийская компания получила в управление строящуюся в Самарканде гостиницу
Туризм 20 сентября 13:08
Беларусь и Индонезия заинтересованы в активизации прямых контактов между деловыми кругами
Беларусь 18 сентября 10:21
Беларусь и Индонезия обсуждают сотрудничество в военно-технической сфере
Беларусь 17 сентября 14:41
Беларусь и Индонезия обсуждают сотрудничество в военно-технической сфере
Беларусь 17 сентября 13:55
Число жертв крушения парома у берегов Индонезии возросло до 13
Другие страны 15 сентября 21:09
В Индонезии десять человек погибли из-за пожара на корабле
Другие страны 15 сентября 09:40
Лента новостей
В Бакпорту может быть создана «зеленая» электростанция (Эксклюзив)
Энергетика 19:36
Азербайджан ведет переговоры с зарубежными инвесторами по проекту строительства ветроэлектростанции на Каспии (Эксклюзив)
Энергетика 19:26
Жээнбеков и Путин обсудили двустороннее сотрудничество
Кыргызстан 19:20
В рамках Фестиваля Насими в Азербайджанском музее ковра представлены древние ковры, возвращенные на родину (ФОТО)
Общество 19:10
Россия создает новые комплексы подавления ракет после инцидента с Ил-20
Россия 19:00
В рамках РЭН пройдет глобальный саммит министров энергетики
Энергетика 18:55
В Центре Гейдара Алиева известный немецкий ученый Михаэль Хесс выступил с лекцией "Осознание Насими в современном контексте" (ФОТО)
Общество 18:54
Очередной вклад Kapital Bank в развитие отечественного футбола
Общество 18:34
БГУ подписал Меморандум о взаимопонимании с Астраханским государственным университетом (ФОТО)
Общество 18:27