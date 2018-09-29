Опрос: раненый кандидат в президенты Бразилии продолжает лидировать в избирательной гонке

29 сентября 2018 07:33 (UTC+04:00)

Кандидат на пост президента Бразилии, ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару, который в начале сентября получил тяжелое ранение в результате покушения, остается фаворитом избирательной гонки в стране. Об этом свидетельствуют распространенные в пятницу вечером данные опроса социологического центра Datafolha, передает ТАСС.

Согласно исследованию, в первом туре выборов за Болсонару, который представляет Социал-либеральную партию, намерены проголосовать 28% избирателей. По итогам предыдущего аналогичного опроса Datafolha, результаты которого были обнародованы две недели назад, он пользовался поддержкой 26% избирателей.

Согласно бразильскому законодательству, этот результат не может обеспечить политику победу в первом туре выборов. При этом на втором месте в рейтинге предпочтений избирателей остается представитель левой Партии трудящихся (ПТ) Фернанду Аддад, который заменил в качестве кандидата на пост президента осужденного за коррупцию экс-главу государства Луиса Инасиу Лулу да Силву. Если две недели назад о намерении проголосовать за Аддада заявляли 13% бразильцев, на этот раз уровень его поддержки достиг 22%.

Третью строчку в рейтинге симпатий избирателей занимает левоцентрист Сиру Гомес от Демократической трабальистской партии, который может рассчитывать на голоса 11% сограждан. Бывший губернатор штата Сан-Паулу Жералду Алкмин, представляющий правоцентристскую Партию бразильской социал-демократии (ПБСД), пользуется поддержкой 10% избирателей. Еще 5% бразильцев намерены проголосовать за лидера партии зеленых Rede Марину Силву.

Исследование проводилось 26-28 сентября, его погрешность составляет 2%. В опросе приняли участие 9000 человек в 343 муниципалитетах.

Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы пройдут в Бразилии 7 октября. Если для определения победителей понадобится второй тур, он будет организован 28 октября. Предвыборная кампания началась 15 августа.

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