В Японии отменили 530 авиарейсов на воскресенье из-за тайфуна

Японские авиакомпании отменили 530 рейсов, связывающих южную префектуру Окинава с другими районами страны, на воскресенье из-за приближения тайфуна "Трами", сообщила телекомпания NHK. Об этом передает РИА Новости.
В субботу было отменено более 380 авиарейсов. В воскресенье их число возрастет до 530.
Центр тайфуна "Трами", которому присвоен порядковый номер 24, в настоящее время находится в 60 километрах от острова Токуносима в префектуре Окинава. Он двигается с юга на северо-восток, а в воскресенье-понедельник захватит значительную часть страны. Метеорологи квалифицируют его как "чрезвычайно сильный". В префектуре Окинава без света остались 231 тысяча домохозяйств.
Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 45 метрам в секунду, при порывах – до 60 метров в секунду.
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