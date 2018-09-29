В Японии отменили 530 авиарейсов на воскресенье из-за тайфуна

Японские авиакомпании отменили 530 рейсов, связывающих южную префектуру Окинава с другими районами страны, на воскресенье из-за приближения тайфуна "Трами", сообщила телекомпания NHK. Об этом передает РИА Новости.

В субботу было отменено более 380 авиарейсов. В воскресенье их число возрастет до 530.

Центр тайфуна "Трами", которому присвоен порядковый номер 24, в настоящее время находится в 60 километрах от острова Токуносима в префектуре Окинава. Он двигается с юга на северо-восток, а в воскресенье-понедельник захватит значительную часть страны. Метеорологи квалифицируют его как "чрезвычайно сильный". В префектуре Окинава без света остались 231 тысяча домохозяйств.