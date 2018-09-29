В Мексике полицейские застрелили десятерых членов наркокартеля

29 сентября 2018 18:46 (UTC+04:00)

Полицейские застрелили 10 напавших на них членов картеля в мексиканском штате Гуанахуато, передает РИА Новости со ссылкой на портал Universal.

В районе города Херекуаро члены картеля "Халиско — Новое поколение" напали на элитное подразделение федеральной полиции страны. В результате полицейские, которых было меньше, но с лучшей подготовкой, на месте убили 10 нападавших. Еще пять человек получили ранения, в том числе один полицейский и один врач, отмечает портал.

Преступники отступили, а для облегчения бегства подожгли автомобили на шоссе, говорится в сообщении МВД Мексики. Также на месте боя конфискованы семь автомашин преступников, четыре из которых находились в розыске.

Штат Гуанахуато в последние месяцы захлестнула волна насилия. В конце мая за несколько дней там были убиты более 60 человек, в июле также за несколько дней — еще 40. Гуанахуато является объектом спора нескольких наркокартелей за контроль над территорией.

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