Ким Чен Ын подарил южнокорейскому президенту двух охотничьих собак и 3 кг корма

30 сентября 2018 14:41 (UTC+04:00)

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после своего недавнего визита в Пхеньян получил в подарок от лидера КНДР Ким Чен Ына двух щенков охотничьей породы Пхунсан, сообщает Интерфакс, ссылаясь на администрацию южнокорейского президента.

"Чхонвадэ (резиденция южнокорейского президента - ИФ) в ходе саммита в качестве подарка были предложены пара собак породы Пхунсан. В четверг они были получены", - говорится в сообщении южнокорейского ведомства.

Отмечается, что обеим собакам около года. Северокорейская сторона передала собак с тремя килограммами корма "в качестве помощи для их адаптации".

Собаки породы Пхунсан, выведенной в Северной Корее, славятся своей преданностью и сообразительностью и являются одним из национальных богатств страны, говорится в сообщении.

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