В Индонезии более 100 заключенных сбежали из тюрьмы после землетрясения

30 сентября 2018 15:48 (UTC+04:00)

Более 100 заключенных сбежали из тюрьмы в провинции Центральный Сулавеси в Индонезии, якобы из-за отказа начальника тюрьмы дать им разрешение отправиться на поиск пострадавших при землетрясении родственников, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Jakarta Post.

Как сообщает газета, 342 заключенных подожгли тюрьму после того, как начальник тюрьмы не одобрил их прошение разыскать родственников, проживавших в разрушенной после катастрофы местности.

В свою очередь, местный телеканал Kompas TV приводит слова начальника тюрьмы, который заявил, что в результате бунта "по меньшей мере 100 человек сбежали из тюрьмы". По его словам, 100 сотрудников полиции Центрального Сулавеси уже были направлены на урегулирование инцидента.

Сообщается также, что пожар, разгоревшийся на территории тюрьмы, разрушил большую часть учреждения и не позволяет удерживать оставшихся там заключенных. На месте сейчас работают бригады пожарных.

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков.

Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Число жертв землетрясения и последовавшего за ним цунами в Палу достигло, по последним данным, 832 человека.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 832
Другие страны 11:06
Власти Индонезии выделят более $37 млн пострадавшим во время землетрясения
Другие страны 07:41
На острове Сулавеси в Индонезии зафиксировано более 170 повторных толчков
Другие страны 05:42
Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 420 человек
Другие страны 29 сентября 20:04
Не менее 30 человек погибли в результате землетрясения и цунами в Индонезии
Другие страны 29 сентября 08:10
В Индонезии образовалось цунами высотой около двух метров
Другие страны 28 сентября 18:28
Лента новостей
Ким Чен Ын подарил южнокорейскому президенту двух охотничьих собак и 3 кг корма
Другие страны 14:41
Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации 85 экстремистов
Другие страны 14:19
Египет вышел на полное самообеспечение газом
Арабские страны 14:15
Завтра в Баку ожидается до 27 градусов тепла
Общество 13:23
Число посетивших с начала года турецкую Анталью туристов превысило 11 млн
Турция 12:35
Соглашение о предотвращении инцидентов на линии соприкосновения войск является одним из важных результатов встречи Президента Азербайджана и премьера Армении в Душанбе - депутат
Политика 12:03
Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в презентации музыкального проекта "Бахарийя" в рамках Фестиваля Насими (ФОТО)
Общество 11:21
Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 832
Другие страны 11:06
Назван самый туристический регион Европы
Европа 10:51