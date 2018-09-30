Японцы установили рекорд, собрав из рисовых крекеров мозаику "Мона Лизы" (ФОТО)

30 сентября 2018 16:23 (UTC+04:00)

Около 200 жителей города Сока префектуры Сайтама к северу от Токио установили мировой рекорд, собрав из рисовых крекеров "сэмбэй" гигантскую репродукцию знаменитой картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза" ("Джоконда"), передает РИА Новости.

По данным агентства Киодо, на создание изображения высотой 13 метров и шириной около 9 метров потребовалось два дня и около 24 тысяч крекеров семи разных цветов.

Таким необычным способом жители города Сока хотели привлечь внимание туристов к своему региону, а также поспособствовать продвижению производимых в их городе рисовых крекеров "сэмбэй" на японском рынке.

После того как представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали достижение, мозаика была немедленно разобрана и подарена всем желающим в качестве сувениров, отмечает агентство.

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