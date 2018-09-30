В Индонезии авиадиспетчер во время землетрясения ценой жизни спас лайнер

30 сентября 2018 19:03 (UTC+04:00)

В Индонезии простились с 21-летним авиадиспетчером, который, несмотря на землетрясение, остался на посту, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Антониус Гунаван Агунг 28 сентября находился на рабочем посту в аэропорту Palu's Mutiara SIS Al-Jufrie на острове Сулавеси. Когда начались первые подземные толчки магнитудой 6,1, он отказался вместе со всеми покидать командно-диспетчерскую вышку до тех пор, пока готовящийся ко взлету пассажирский рейс авиакомпании Batik Air с сотнями человек на борту не поднялся в воздух.

Убедившись в том, что самолет в безопасности, молодой человек поспешил покинуть вышку, которая начала рушиться. На тот момент подземные толчки уже достигли магнитуды 7,4.

Ему пришлось прыгать с высоты четвертого этажа, в результате чего он получил множественные повреждения внутренних органов.

В ближайшей больнице ему оказали первую медицинскую помощь. Однако мужчина умер не дождавшись прибытия вертолета, который должен был госпитализировать его в медучреждение, располагающее более современным оборудованием.

Он всего месяц не дожил до своего 22-го дня рождения.

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