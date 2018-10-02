Восемь человек погибли, 50 пострадали в результате падения автобуса в пропасть в Перу

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере восемь человек погибли, еще 50 получили ранения в результате падения автобуса в 100-метровую пропасть в центральной провинции Чанчамайо в Перу, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

По словам местной полиции, автобус туристической компании Tourism Central столкнулся с грузовиком, который ехал в противоположном направлении, прежде чем погрузиться в реку Тарма на дне пропасти.

Согласно информации, число погибших может возрасти. Раненые были доставлены в больницу Ла Мерсед.

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