По меньшей мере восемь иностранцев пропали без вести после землетрясения в Индонезии

2 октября 2018 05:48 (UTC+04:00)

По меньшей мере восемь иностранцев числятся пропавшими без вести после сильного землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси. Об этом, как передает ТАСС, сообщает во вторник агентство Antara со ссылкой на данные Агентства по предотвращению стихийных бедствий.

"Спасателям до сих пор неизвестно местонахождение граждан Бельгии, Республики Корея, а также шести французов", - приводит агентство слова официального представителя ведомства Сутопо Нугрохо. По последним данным, в населенных пунктах провинции Центральный Сулавеси, подвергшихся ударам стихии, находились 114 иностранцев, среди которых граждане Вьетнама, Германии, Испании, Китая, Малайзии, Сингапура, Таиланда.

По данным посольства РФ в Индонезии, информации о нахождении россиян в районах, пострадавших от землетрясения, не поступало.

Большинство туристов, прибывающих на остров Сулавеси, выбирают для отдыха южную часть, в том числе город Макассар (административный центр провинции Южный Сулавеси), который находится на расстоянии около 900 км от Палу.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. По последним данным, в результате удара стихии погибли более 1,2 тыс. человек, сотни получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей, были разрушены тысячи зданий.

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