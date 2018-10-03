Канада выделит $1,5 миллиона для помощи пострадавшим в Индонезии

Канада выделит 1,5 миллиона долларов гуманитарным организациям, которые оказывают помощь пострадавшим от землетрясения и цунами в Индонезии, сообщается на сайте правительства Канады, пишет РИА Новости.

"Канада глубоко опечалена гибелью людей и разрушениями, которые оставило после себя мощное землетрясение и цунами, обрушившееся на Индонезию. Эта чрезвычайная помощь будет предоставлена непосредственно надежным гуманитарным партнерам, которые работают на местах, в поселениях, остро нуждающихся в помощи" — сообщила министр международного развития Канады Мари-Клод Бибо (Marie-Claude Bibeau).

Как отмечается в сообщении, вклад Канады будет способствовать "удовлетворению насущных потребностей общин", пострадавших в результате природной катастрофы, в том числе для обеспечения людей чистой водой, продовольствием, жильем, оказания медицинской помощи.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, число жертв достигло 1234 человек, свыше 60 тысяч жителей остались без крова.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.