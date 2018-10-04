В Индонезии спасатели добрались до отдаленных районов, пострадавших от землетрясения

4 октября 2018 06:31 (UTC+04:00)

Бригады спасателей, полицейских, военнослужащих, добровольцев пятые сутки разбирают завалы в надежде найти выживших после разрушительного землетрясения в провинции Центральный Сулавеси, передаёт ТАСС. Отдельным отрядам спасателей к четвергу удалось добраться до отдаленных районов провинции, однако полной картины о масштабах случившегося оттуда пока не поступает.

По последним данным Агентства по предотвращению стихийных бедствий, в результате землетрясения и последующего за ним цунами погибли 1407 человек, еще 113 числятся пропавшими без вести, около 2,5 тыс. местных жителей получили ранения. В то же время власти признают, что число жертв может превысить 2 тыс., после того как начнется разбор завалов в районах Дунгала, Сиги и Париги. Сейчас все данные о погибших поступают из города Палу, административного центра провинции.

По словам официального представителя Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, поисково-спасательные работы осложняются в том числе тем, что многие дома были накрыты сходами селевых потоков, которые возникли сразу же после цунами.

Почти 30 государств и несколько международных организаций предложили свою помощь в проведении спасательной операции, а также выразили готовность направить гуманитарную помощь. Вместе с тем власти подчеркнули, что Индонезия не обращалась к международному сообществу за помощью, но открыта для нее. На сегодняшний день приоритетными остаются поставки палаток, генераторов, оборудования для очистки воды, а также открытие полевых госпиталей с квалифицированным персоналом.

Одновременно Джакарта отказалась принять помощь от США, которые хотели направить к берегам Сулавеси плавучий госпиталь. Вице-президент страны Юсуф Калла пояснил, что опыт предыдущих стихийных бедствий показал их неэффективность. Тем не менее в четверг к провинции Центральный Сулавеси прибыл подобный корабль ВМС Индонезии.

Кроме того, правительство страны отмечает необходимость наращивания воздушного сообщения с городом Палу. В этой связи власти приветствуют решения ряда страны направить военно-транспортную авиацию на остров. Так, Великобритания, Республика Корея, Сингапур и Япония направили туда семь транспортных самолетов С-130, а также один вертолет Ми-17. Техника нужна для доставки гуманитарных грузов и эвакуации пострадавших и беженцев.

Спустя некоторое время после того, как стал известен масштаб бедствия, в прессе, а затем и на официальном уровне было подтверждено, что система предупреждения о цунами в провинции фактически отсутствует. Сразу же после землетрясения было выпущено соответствующее предупреждение, однако, примерно через полчаса угроза цунами была отменена.

Ведомства, отвечающие за предупреждение о стихийных бедствиях, признались, что система раннего обнаружения цунами полноценно не функционирует в Индонезии уже шесть лет. Так, с 2012 года в стране не действует глубоководный буй раннего обнаружения - один из ключевых элементов системы. По словам чиновников, причина заключается в отсутствии необходимого финансирования, которое с каждым годом уменьшается.

Сейчас в стране действует лишь около 130 датчиков изменения уровня моря, в то время как в Японии, например, их около тысячи. При том, что Япония по своим размера сопоставима лишь с частью острова Ява (крупнейшего острова Индонезии). Кроме того, информация о возможных ударах стихии поступает лишь за три часа. Новейшее же оборудование позволяет определять угрозу за 24 часа.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, поэтому тектонические катаклизмы случаются здесь в среднем по пять-шесть раз в день.

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