Президент Филиппин может уйти в отставку из-за серьезной болезни

5 октября 2018 06:58 (UTC+04:00)

Президент Филиппин Родриго Дутерте рассказал о плохом самочувствии и пообещал покинуть свой пост, если у него обнаружат серьезное заболевание. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Bloomberg в пятницу.

"Я пока не знаю, в каком состоянии мое здоровье, мне нужно дождаться результатов", - сказал 73-летний глава государства в четверг на встрече с выпускниками Филиппинской военной академии.

Он признался, что недавно был госпитализирован из-за обострения синдрома Барретта (предраковое заболевание пищевода).

Также Дутерте рассказал о ежедневных мигренях и болях в позвоночнике.

"Если это рак, то так тому и быть. Если это третья стадия, лечения не будет. Я не буду продлевать агонию ни на этой должности, ни на какой-либо еще", - заявил президент.

Дутерте занимает свой пост с 2016 года. Срок его президентских полномочий истекает в 2022 году.

Согласно филиппинской конституции, президент обязан информировать общественность о серьезных заболеваниях. В случае его отставки главой государства становится вице-президент.

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