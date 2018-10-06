Бэнкси отреагировал на самоуничтожение своей картины на аукционе‍

6 октября 2018 19:30 (UTC+04:00)

Художник Бэнкси отреагировал на самоуничтожение своей картины "Девочка с воздушным шаром", проданной в субботу на лондонском аукционе, передаёт РИА Новости.

Одна из самых известных работ Бэнкси ушла с молотка на аукционе Sotheby's за 1,4 миллиона долларов. Сразу же после объявления о продаже в ее раме включился измельчитесь бумаги, изрезавший полотно на мелкие полоски.

"Раз, два, продано", — написал художник, опубликовав в инстаграме фотографию с аукциона.

В 2006 году Бэнкси нарисовал единственный экземпляр "Девочки с шаром" на холсте. Работа была заключена в позолоченную раму, в которую, как оказалось, был встроен шредер.

В настоящий момент неизвестно, согласится ли покупатель оставить "испорченную" картину себе, однако не исключено, что акция со шредером только повысит стоимость работы.

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