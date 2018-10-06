Два человека погибли в Южной Корее из-за тайфуна "Конг-рей"

6 октября 2018 23:38 (UTC+04:00)

По меньшей мере двое человек погибли, еще один пропал без вести в Южной Корее в результате удара тайфуна "Конг-рей".Как передаёт ТАСС об этом в субботу сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Агентство по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

По его информации, одной из жертв стихии стал 66-летний мужчина. Он погиб, когда переходил мост в городе Кванджу к югу от Сеула. Еще один мужчина 83 лет, ранее считавшийся пропавшим без вести, найден мертвым в 350 км к югу от Сеула.

Уточняется, что пропавшим без вести считается один человек - 76-летний мужчина, которого смыло потоками воды в городе Пхохане в 370 км от Сеула.

В разных регионах страны перебои с электричеством возникли в более чем 61 тыс. домов, электроснабжение было восстановлено к вечеру субботы. Из-за тайфуна "Конг-рей" в Южной Корее отменены более 270 субботних авиарейсов.

"Конг-рей" стал 25-м по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом сезоне. Его название пришло из кхмерской легенды и переводится как "красивая девушка".

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