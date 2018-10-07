В Афганистане не менее семи силовиков погибли при атаке талибов

7 октября 2018 15:55 (UTC+04:00)

По меньшей мере семь силовиков, включая главу отделения полиции района Сайидабад, убиты в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" на провинцию Вардак в центральном регионе Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Khaama.

Как заявил представитель губернатора провинции Вардак Абдул Рахман Мангал, боевики атаковали контрольно-пропускные пункты в районе Сайидабад в провинции Вардак в субботу вечером. В ходе контратаки афганским силовикам удалось ликвидировать ряд боевиков, однако их точное число не приводится. Сейчас район находится под контролем сил национальной обороны и силовых служб, говорится в сообщении.

Согласно другим источникам, число погибших при атаках силовиков составляет по меньшей мере десять человек, отмечает агентство.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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