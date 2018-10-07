В Таиланде более 50 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

7 октября 2018 19:13 (UTC+04:00)

Пятьдесят три человека получили ранения в лобовом столкновении туристического автобуса, перевозившего местных паломников, и пикапа в провинции Пхетчабун в Таиланде, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-версию газеты "Тхаи Рат".

Автобус, нанятый для перевозки паломников из провинции Чайяпхум на северо-востоке страны для участия в буддийской церемонии в одном из храмов центральнотаиландской провинции Самутпракан, утром в воскресенье на спуске с холма в провинции Пхетчабун, через которую проходил его маршрут, столкнулся на трассе с пикапом, двигавшимся в противоположном направлении, уточняет издание.

В результате столкновения автобус вылетел с трассы и упал с 50-метрового почти отвесного склона холма. 53 человека получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницы с места происшествия, говорится в сообщении.

Причиной ДТП мог стать отказ тормозной системы автобуса, сообщает газета со ссылкой на местную полицию. По информации издания, все пассажиры автобуса – жители провинции Чайяпхум.

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