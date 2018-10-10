При взрыве на НПЗ в Боснии и Герцеговине пострадали 8 человек

Восемь человек пострадали при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в городе Босански-Брод Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), передает РИА Новости со ссылкой на телеканал РТРС.

Сильный взрыв произошел на НПЗ Брод около 21.30. Он был слышен на хорватском берегу реки Савы в городе Славонски-Брод. На место происшествия выехали все пожарные расчеты муниципалитета.

"Принято восемь пострадавших, им оказывается медицинская помощь", — сообщил телеканалу директор больницы города Босански-Брод Зоран Предоевич. Характер травм не уточняется.

В 2007 году компания ОАО "НефтегазИнКор" из Москвы приобрела 80% акций государственной нефтекомпании "Петрол" со штаб-квартирой в Баня-Луке со 79 АЗС. В модернизацию было вложено свыше 19 миллионов евро. В настоящее время компания производит нефтепродукты на НПЗ Брод, масла и смазочные материалы на НПЗ Модрича и владеет 87 АЗС.

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