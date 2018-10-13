Мексика оценила потери от введения Канадой пошлин в $200 миллионов

13 октября 2018 04:47 (UTC+04:00)

Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо считает, что введение Канадой пошлин на продукцию из стали приведет к потере примерно 200 миллионов долларов мексиканскими экспортерами, передает РИА Новости.

В четверг правительство Канады заявило о введении 25% пошлина на семь видов продукции из стали иностранного происхождения для поддержки своей отрасли и недопущения демпинга.

По мнению Гуахардо, Мексика сожалеет о такой мере Оттавы, однако считает, что это не помешает подписанию нового соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли USMCA вместо НАФТА, отмечает портал Excelsior.

Ранее министерство экономики Мексики выразило сожаление в связи с планами Канады по введению пошлин на продукцию из стали и пообещало принять ответные меры для защиты мексиканских экспортеров в ближайшее время, а также задействовать все доступные механизмы НАФТА и ВТО, чтобы добиться полного исключения из этих защитных мер.

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