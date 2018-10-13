Глава МИД КНДР: Пхеньян нацелен на наращивание связей с Москвой в 2019 году

КНДР нацелена на дальнейшее расширение двусторонних связей с Россией в 2019 году. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр иностранных дел страны Ли Ён Хо на торжественном приеме по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений между СССР и КНДР, который состоялся в пятницу вечером в Пхеньяне.

"Корейская сторона настроена на дальнейшее наращивание двусторонних связей в новом 2019 году, когда будет отмечаться 70-летие заключения Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве, чтобы традиции дружбы и добрососедства передавались из поколения в поколение", - заявил Ли Ён Хо.

Глава МИД КНДР также отметил, что в Пхеньяне высоко ценят поддержку со стороны правительства России искренних намерений КНДР добиться обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове. "Усилия правительства КНДР направлены на то, чтобы сделать Корейский полуостров свободным от ядерного оружия и ядерного шантажа", - подчеркнул Ли Ён Хо. Вместе с тем, по словам министра, корейская сторона ожидает, что международное сообщество предпримет "одновременные встречные действия доверия" в ответ на практические шаги руководства страны.

Торжественный прием по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между СССР и КНДР был организован посольством России в главном дипломатическом клубе Пхеньяна "Тэдонган". Вместе с российскими дипломатами и их супругами отметить знаменательную дату были приглашены министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, заместители министров Народных вооруженных сил генерал-полковник Ким Хён Рён и внешнеэкономических дел Ли Гван Гын, председатель Общества корейско-российской дружбы Со Хо Вон, руководящие работники ЦК Трудовой партии Кореи, министерств, ведомств и общественных организаций КНДР. После исполнения государственных гимнов двух стран перед собравшимися выступили посол России в КНДР Александр Мацегора и глава МИД КНДР Ли Ён Хо.

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