МИД Мексики: торговая сделка с США и Канадой не навредит третьим странам

14 октября 2018 08:23 (UTC+04:00)

Новое торговое Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (USMCA) не нанесет ущерба отношениям с другими странами. Об этом в субботу мексиканский министр иностранных дел Луис Видегарай сообщил в телефонном разговоре своему китайскому коллеге Ван И, сообщает ТАСС.

"Министр иностранных дел Видегарай заявил своему китайскому коллеге, что Мексика является суверенной страной, чья внешняя политика четко определена этой фундаментальной основой. Министр отметил, что ни одно из положений Соглашения не является препятствием для двусторонних отношений или экономических обменов, которые Мексика поддерживает на суверенной основе с другими странами", - отмечается в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

Глава китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "двусторонние отношения находятся в хорошем положении, что обусловлено успешными обменами государственными визитами и частыми политическими контактами на самом высоком уровне". "В последние годы в контексте всеобъемлющего стратегического партнерства был достигнут значительный прогресс в различных областях сотрудничества, включая экономические и инвестиционные аспекты", - добавил Ван И.

В конце сентября США, Канада и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, поставив точку в переговорах, продлившихся больше года. По требованию президента США Дональда Трампа в 2017 году стороны начали переговоры о перезаключении NAFTA на новых условиях.

Ожидается, что новый договор может быть подписан 29 ноября в Буэнос-Айресе, куда лидеры прибудут для участия в саммите "двадцатки". После этого соглашение, как ожидается, может вступить в силу уже во второй половине 2019 года.

В то же время министр торговли США Уилбур Росс в интервью агентству Рейтер отметил, что Соглашение включает положение об ограничении сделок в сфере торговли с Китаем.

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