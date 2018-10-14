Число жертв взрыва на нефтепроводе в Нигерии выросло до 24 человек

14 октября 2018 09:32 (UTC+04:00)

Число погибших в результате взрыва нефтепровода в нигерийском штате Абия на юго-востоке страны выросло до 24 человек, как передаёт РИА Новости сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось о 16 погибших.

Как сообщает издание Punch, 14 человек погибли в населенном пункте Умуимо, еще десять в Умудуру. По предварительным данным, на участке нефтепровода, где проводились ремонтные работы, произошла утечка.

Взрыв произошел в пятницу около 2.50 по местному времени (около 4.50 мск), после чего на месте инцидента начался пожар.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число жертв взрыва на нефтепроводе в Нигерии выросло до 24 человек
Другие страны 06:05
В Афганистане на предвыборном мероприятии прогремел взрыв
Арабские страны 13 октября 13:51
В результате пожара на нефтепроводе в Нигерии погибли 19 человек
Другие страны 13 октября 01:21
Силы ополчения Нигерии отпустили из своих рядов более 800 детей
Другие страны 12 октября 23:58
В Канаде взорвался газопровод, около сотни жителей были эвакуированы
Европа 10 октября 10:24
При взрыве на НПЗ в Боснии и Герцеговине пострадали 8 человек
Другие страны 10 октября 01:14
Лента новостей
Мэр Парижа предложила разместить бездомных в городской ратуше
Европа 09:58
В Азербайджане разрабатывается концепция привлечения инвестиций в экотуризм и агротуризм
Туризм 08:29
МИД Мексики: торговая сделка с США и Канадой не навредит третьим странам
Другие страны 08:23
В Великобритании из-за шторма "Каллум" погибли три человека - СМИ
Европа 08:16
Китай к 2020 году создаст трехуровневую систему обслуживания отрасли гражданской авиации
Китай 07:26
В США легкомоторный самолет с тремя пассажирами упал в Атлантический океан
США 06:15
Число жертв взрыва на нефтепроводе в Нигерии выросло до 24 человек
Другие страны 06:05
В США бутылка французского вина 1945 года ушла с молотка за $558 тысяч
Европа 06:03
Число жертв обрушения здания на севере Мексики выросло до восьми
Другие страны 04:20