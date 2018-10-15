Число отравившихся питьевой водой в Ираке возросло до 111 тысяч человек

15 октября 2018 05:14 (UTC+04:00)

Число отравившихся питьевой водой в провинции Басра на юге Ирака увеличилось до 111 тысяч человек. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление директора офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в городе Басра Махди ат-Тамими.

Ранее сообщалось о 27 тысячах пострадавших.

"Число случаев отравления загрязненной водой увеличилось до 111 тысяч человек", — заявил ат-Тамими, отметив, что комиссариат установил, что некоторые учащиеся школ также пострадали от отравления с началом учебного года.

Директор добавил, что комиссариат требует от центрального правительства и местных властей ясной и серьезной позиции по этому вопросу.

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