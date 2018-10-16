Афганистан и талибы согласились встретиться на переговорах в Москве

Официальный Кабул и движение "Талибан" подтвердили свое участие во встрече на московской площадке, дата заседания может быть объявлена на этой неделе, сообщили во вторник "Известия" со ссылкой на спецпредставителя президента РФ, главу второго департамента Азии министерства иностранных дел (МИД) РФ Замира Кабулова, передает ТАСС.

"Все стороны подтвердили свое участие. Дату мы, вероятно, объявим на этой неделе. Талибы и афганское правительство участвуют в заседании московского формата, где будут еще десять других участников", - приводит издание слова Кабулова.

Он также заявил, что принципиальное согласие официального Кабула на участие в московской встрече было достигнуто в результате переговоров между внешнеполитическими ведомствами России и Афганистана в конце прошлого месяца, говорится в публикации.

"Во время моей встречи с заместителем главы МИД Афганистана (Насиром Ахмадом Андишей) 20 сентября мы обсудили модальности, обговорили, как будем проводить это заседание. После этого он вернулся в Кабул с докладом. На днях мы получили ответ", - пояснил Кабулов.

В то же время в беседе с изданием он воздержался от предварительных оценок, касающихся предстоящих переговоров.

"Мы пока занимаемся организационными вопросами. Когда проведем эту встречу, тогда можно будет говорить о продуктивности", - подчеркнул директор второго департамента Азии МИД РФ.

Кабулов также отметил, что продолжается процесс дестабилизации ситуации в регионе Средней Азии, связанный с возвращением из Сирии боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", пишут "Известия".

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.