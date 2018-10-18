Глава МВД Перу ушел в отставку после побега из страны экс-судьи

Президент Перу Мартин Вискарра в среду принял отставку главы МВД Мауро Медины после побега из страны подозреваемого в коррупции бывшего судьи Верховного суда Сесара Иностросы, передает РИА Новости.

"С учетом серьезности произошедших событий я решил принять отставку министра внутренних дел. Мы не остановимся в нашей фронтальной борьбе с коррупцией", — написал Вискарра в своем микроблоге в Twitter.

Иностроса был снят в начале октября со своего поста парламентом по подозрению в организации преступного коррупционного сообщества внутри высшей судебной инстанции южноамериканской страны. Сейчас он находится в Испании, и власти Перу надеются на его выдачу.

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