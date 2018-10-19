В Мексике при сходе оползня погибли пять человек

19 октября 2018 00:51 (UTC+04:00)

До пяти человек увеличилось число жертв оползня в мексиканском штате Оахака, сообщает в четверг местная спасательная служба, передает РИА Новости.

Ранее было известно о двух погибших, в том числе ребенке, которых извлекли из-под земли. Общее число погребенных под оползнем оценивалось в шесть человек.

"В Сан-Педро-Окотепеке извлечены (из-под земли) пять тел. Работы в зоне, где были завалены дома, продолжаются", – сообщает служба гражданской обороны Оахаки.

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