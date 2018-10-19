У компании Coca-Cola с 2019 года сменится президент

19 октября 2018 02:05 (UTC+04:00)

Компания Coca-Cola в четверг объявила об изменениях структуры управления, в результате чего президентом и главным операционным директором компании станет нынешний глава подразделения по операциям в Европе, Ближнем Востоке и Африке Брайан Смит (Brian Smith), передает РИА Новости.

Должность президента и главного операционного директора была вакантной с мая 2017 года, когда занимавший ее ранее Джеймс Квинси (James Quincey) стал генеральным директором компании.

Брайан Смит вступит в должность 1 января 2019 года. Он будет отчитываться о результатах работы перед Квинси. Отмечается, что Смит будет заниматься проведением операций на местах и работать над реализацией краткосрочных стратегий Coca-Cola, а то время как Квинси сосредоточится на общем долгосрочном стратегическом планировании.

Кроме того, Джон Мерфи (John Murphy), который в настоящее время является президентом Азиатско-Тихоокеанского подразделения компании, получит должность исполнительного вице-президента и финансового директора Coca-Cola с 16 марта 2019 года, после выхода на пенсию текущего финдиректора Кэти Уоллер (Kathy Waller).

Coca-Cola Company — американская компания, один из крупнейших поставщиков безалкогольных напитков в мире. Среди ее продукции наиболее известными брендами являются Coca-Cola, Fanta и Sprite. Была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия).

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